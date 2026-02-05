Feuerwehr Düren

FW Düren: Royaler Besuch in der Feuer- und Rettungswache Düren

Düren (ots)

Prinz Daniel I. und Ingo II. waren zu Gast bei der Feuerwehr Düren. Der angekündigte Besuch von Kinderprinz Tom II. konnte krankheitsbedingt leider nicht stattfinden. Empfangen wurden die Tollitäten durch den Leiter der Feuerwehr, Patric Ramacher. Ein gemeinsamer Besuch mit dem Kinderprinzen wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Im Rahmen des Besuchs stellte der Leiter der Feuerwehr die Aufgaben und die Bedeutung der Feuerwehr für die Sicherheit der Bevölkerung vor. Bei der Besichtigung der Feuer- und Rettungswache wurde er durch den diensthabenden A- und B-Dienst unterstützt. Darüber hinaus erhielten die Gäste einen Einblick in die Feuerwache, die Einsatzfahrzeuge sowie die technische Ausstattung. Der Austausch verdeutlichte die enge Verbindung von Brauchtum, Ehrenamt und öffentlicher Daseinsvorsorge. Besonders hervorzuheben ist das Engagement von Kinderprinz Tom II. in der Jugendfeuerwehr der Stadt Düren. Als aktives Mitglied repräsentiert er die Feuerwehr während seiner Tollitätenzeit in überzeugender und positiver Weise und steht beispielhaft für eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit sowie die Verbindung von Brauchtum und Ehrenamt. Der Besuch wurde von allen Beteiligten als wertschätzend wahrgenommen und unterstreicht die Rolle der Feuerwehr als festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt. Die Feuerwehr Düren dankt Prinz Daniel I. und Ingo II. für ihren Besuch und wünscht eine erfolgreiche und sichere Session. Zugleich freut sich die Feuerwehr bereits auf den zu einem späteren Zeitpunkt geplanten Besuch von Kinderprinz Tom II.

