Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 44-jährige Motorradfahrerin zog sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag in Schwetzingen leichte Verletzungen zu.

Die 44-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Siedlerstraße in Richtung L 599 (Mannheimer Landstraße) unterwegs. An der Einmündung zur L 599/B 36 wartete sie an der dortigen Ampel bei Rotlicht auf der rechten der beiden Linksabbiegerspuren. Beim Umschalten auf Grün setzte sie sich mit ihrem Kraftrad in Bewegung und kam beim Linksabbiegen nach links von der Fahrbahn ab. Dabei geriet sie in den Grünstreifen. Sie stieß mit dem Vorderrad gegen einen Betonschacht und stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

