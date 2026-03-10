Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schwerer Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorradfahrers - Pressemeldung Nr. 3

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6229485 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6229741) ereignete sich am späten Donnerstagvormittag in Heidelberg ein Verkehrsunfall, an dem ein Motorradfahrer beteiligt war und schwer verletzt wurde.

Der 16-jährige Fahrer des Leichtkraftsrades ist in der Nacht zum Sonntag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Über den Gesundheitszustand seiner ebenfalls 16-jährigen Sozia liegen keine weiteren Informationen vor.

Die Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg zu den weiteren Umständen des Unfalls dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell