POL-MA: Heidelberg: Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers - Pressemeldung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6229485 ), ereignete sich am späten Donnerstagvormittag in Heidelberg ein Verkehrsunfall, an dem ein Motorradfahrer beteiligt war.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war ein 16-Jähriger gegen 11.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Gaiberger Straße in Richtung Heidelberg unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve, in Höhe der Einmündung zum Kohlhöferweg, verlor er aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit einer Begrenzungsmauer und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Auch seine 16-jährige Sozia erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befinden sich beide in kritischem Zustand. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Zur Ermittlung des Unfallhergangs wurde ein Unfallsachverständiger an der Unfallstelle hinzugezogen.

Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten und der Aufräumarbeiten war der Gaiberger Weg zwischen dem St.-Nikolaus-Weg und der Einmündung Kohlhöferweg bis ca. 15.15 Uhr voll gesperrt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

