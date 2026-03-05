Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers - Pressemeldung Nr. 1

Heidelberg (ots)

Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls unter Beteiligung eines Motorradfahrers sind Polizei und Rettungskräfte derzeit im Gaiberger Weg, auf Höhe des Abzweigs zum Blockhausweg, im Einsatz. Dabei wird auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Nähere Informationen zum Unfallhergang sowie zu möglichen Verletzten liegen derzeit noch nicht vor.

Wegen der laufenden Unfallaufnahme ist mit vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Unfallort weiträumig zu umfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell