Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Verletzten, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6228756) ereignete sich am Mittwoch gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße Am Sportplatz im Leimener Stadtteil St. Ilgen.

Eine 56-jährige Audi-Fahrerin fuhr auf der K 4156 von St. Ilgen kommend in Fahrtrichtung Sandhausen. Auf Höhe des Waldfriedhofes kam sie aus bislang unbekannten Gründen nach links von ihrer Fahrspur ab und streifte einen ihr entgegenkommenden Audi auf der Fahrerseite, welcher von einer 76-jährigen Frau gefahren wurde. Nach der Kollision lenkte die 56-Jährige weiter nach links, kam von der Fahrbahn ab und prallte im dortigen Grünstreifen gegen einen Baum. Entgegen der Erstmeldung wurden keine Unfallbeteiligten in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Durch den Unfall wurden die beiden Fahrzeugführerinnen leicht verletzt und kamen zur medizinischen Versorgung vorsorglich in naheliegende Krankenhäuser.

Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen der beiden Fahrzeuge musste die K 4156 bis etwa 14:00 Uhr komplett gesperrt werden. Anschließend konnte die Sperrung für die Fahrtrichtung St. Ilgen wieder aufgehoben werden. Zwischenzeitlich sind beide Fahrtrichtungen wieder freigegeben worden.

Der Sachschaden lässt sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf etwa 70.000 Euro beziffern.

Die Unfallermittlungen hat der Verkehrsdienst Heidelberg aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Mannheim
