Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto zerkratzt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde ein Auto im Heidelberger Stadtteil Rohrbach beschädigt.

Der Besitzer parkte seinen schwarzen BMW am Montag gegen 20:00 Uhr im Erlenweg und stellte bei seiner Rückkehr am Folgetag gegen 09:00 Uhr fest, dass das Fahrzeug mit einem unbekannten spitzen Gegenstand im Bereich des Hecks zerkratzt wurde. Der oder die Unbekannte verließ anschließend die Örtlichkeit und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu dem Fall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

