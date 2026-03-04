PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Scooter vor Wohnhaus entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Mannheimer Stadtteil Käfertal entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft in der Nacht von Montag auf Dienstag einen E-Scooter.

Der Besitzer stellte das Fahrzeug am Montagabend gegen 23:30 Uhr im Speckweg vor einem Wohnhaus ab und sicherte dieses mit einem Schloss. Als er am Folgetag gegen 06:30 Uhr zu seinem E-Scooter zurückkehrte, stellte er fest, dass das Schloss mit einem unbekannten Werkzeug durchtrennt und das Zweirad entwendet worden war. Die Täterschaft verließ die Örtlichkeit samt Beute im Wert von etwa 1.000 Euro in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Fall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

