Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Schulgebäude - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in das Gebäude einer Schule in Sandhausen ein.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand öffneten die Unbekannten zwischen Dientag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 6.00 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise ein Fenster des Lehrerzimmers und drangen so in das Schulgebäude in der Albert-Schweitzer-Straße ein. Im Inneren brachen sie die Tür des Lehrerzimmers sowie die des gegenüberliegenden Sekretariats auf. Im Lehrerzimmer brachen sie mehrere Schließfächer und Schränke auf und durchsuchten diese. Letztlich entwendeten die Eindringlinge zwei Tresore sowie elektronische Geräte. Die genaue Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Täterhinweise konnten bislang nicht erlangt werden. Daher sucht der Polizeiposten Sandhausen, der die weiteren Ermittlungen übernommen hat, Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

