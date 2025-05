Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Auffahrunfall mit mehreren Verletzten in 19075 Warsow

Schwerin (ots)

Gegen 15:00 Uhr ereignete sich am 02.05.2025 in der Ortslage Warsow ein Auffahrunfall bei dem mehrere Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Die 58-jährige Fahrerin eines BMW wollte innerhalb der Ortschaft Warsow von der Schweriner Straße nach links in Richtung Lehmkuhlen abbiegen. Aufgrund des an der Einmündung entgegenkommenden Verkehrs stoppte die 58-Jährige ihren Pkw bis zum Stillstand. Die nachfolgende 54-jährige Fahrerin eines Renault bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den stehenden BMW auf. Die 54-jährige Renault-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung ins Helios-Klinikum nach Schwerin gefahren. Die 58-jährige Fahrerin des BMW sowie die beiden 14- und 8-jährigen Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Diese wurden ebenfalls mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung ins Schweriner Klinikum gefahren. Polizeilich wird der Unfallschaden an den Fahrzeugen auf 15.000 Euro geschätzt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren um 16:20 Uhr beendet. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

