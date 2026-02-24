Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Mit Bierkrug zugeschlagen

Bad Kreuznach, Mannheimer Straße (ots)

Gezeichnet durch eine blutende Platzwunde am Kopf, meldete sich am Montag, den 23.02.2026, gegen 19.30 Uhr, ein 47-jähriger Mann bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach. Er sei in der Mannheimer Straße, Ecke Ringstraße, von einem Unbekannten mit einem Bierkrug attackiert und am Kopf verletzt worden. Der etwa 19 Jahre alte Täter soll aus einer nahegelegenen Gaststätte gekommen sein und hätte ihm unvermittelt das Glas gegen den Kopf geschlagen. Danach sei Schläger von der Tatörtlichkeit geflüchtet. Der verletzte Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Tatzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu melden.

