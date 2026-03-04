PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Frontalzusammenstoß zwischen Radfahrerin und Radfahrer

Heidelberg (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:15 Uhr ereignete sich in der Berliner Straße im Heidelberger Stadtteil Neuenheim ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Radfahrer. Beide Beteiligten wurden hierbei leicht verletzt.

Ein 35-jähriger Fahrradfahrer fuhr in vorgegebener Fahrtrichtung auf dem Radweg in Richtung Handschuhsheim, als ihm eine 22-jährige Fahrradfahrerin entgegenkam. Die beiden kollidierten frontal miteinander und stürzten infolgedessen zu Boden.

Beide Personen wurden an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Der 35-Jährige wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand kein Sachschaden.

Die Unfallermittlungen wurden vom Polizeirevier Heidelberg-Nord aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah-Isabelle Lapinsky
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

