POL-MA: Heidelberg: Frontalzusammenstoß zwischen Radfahrerin und Radfahrer

Heidelberg (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:15 Uhr ereignete sich in der Berliner Straße im Heidelberger Stadtteil Neuenheim ein Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Radfahrer. Beide Beteiligten wurden hierbei leicht verletzt.

Ein 35-jähriger Fahrradfahrer fuhr in vorgegebener Fahrtrichtung auf dem Radweg in Richtung Handschuhsheim, als ihm eine 22-jährige Fahrradfahrerin entgegenkam. Die beiden kollidierten frontal miteinander und stürzten infolgedessen zu Boden.

Beide Personen wurden an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Der 35-Jährige wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand kein Sachschaden.

Die Unfallermittlungen wurden vom Polizeirevier Heidelberg-Nord aufgenommen.

