Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/BAB 656: Fehler beim Fahrstreifenwechsel führt zu Verkehrsunfall

Heidelberg/BAB 656 (ots)

Ein Verkehrsunfall aufgrund eines Fahrstreifenwechsels ereignete sich am Montagmorgen auf der A 656 bei Heidelberg.

Gegen 8.30 Uhr staute sich am Autobahnende der A 656 in Höhe des Autobahnkreuzes Heidelberg der Verkehr. Eine 66-jährige Saab-Fahrerin, die am Autobahnkreuz zunächst die Parallelfahrbahn in Richtung Heidelberg befuhr, wollte auf die rechte Fahrspur der Hauptfahrbahn wechseln und nutzte dabei die dortige Sperrfläche. Dabei übersah sie einen 54-jährigen Mann, der mit seinem Lastwagen auf der rechten Fahrspur in Richtung Heidelberg unterwegs war, und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrzeuge kamen nach der Kollision auf der rechten Fahrspur der Hauptfahrbahn zum Stehen und waren weiterhin fahrfähig. Der Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Die beiden Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Die weitere Unfallsachbearbeitung erfolgt durch die Autobahnpolizei Mannheim.

