Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Auto

Heidelberg (ots)

Am Montagmorgen um kurz nach 07:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße Oberer Rainweg im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen zwischen einem Linienbus und einem Auto der Marke Opel. Verletzt wurde dabei niemand.

Ein 38-jähriger Busfahrer fuhr mit seinem Fahrzeug auf der Straße in südliche Richtung, als ihm eine 43-jährige Fahrerin eines Opel entgegenkam. Diese bremste ihr Auto aufgrund der schmalen Fahrbahn ab, um den Bus passieren zu lassen.

Ersten Ermittlungen zufolge hielt der Busfahrer den nötigen Seitenabstand nicht ein, sodass der Bus im Vorbeifahren das Auto streifte.

Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Die Unfallermittlungen wurden vom Polizeirevier Heidelberg-Nord aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah-Isabelle Lapinsky
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

