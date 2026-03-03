Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 23:30 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat in der Halleschen Straße im Mannheimer Stadtteil Vogelstang durch bislang unbekannte Täterschaft gesprengt. Durch die Detonation wurde der Automat erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro, der Diebstahlschaden wird auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt. Entwendet wurden Zigaretten und Bargeld.

Unabhängige Zeugen brachten im Rahmen der Erstmeldung eine männliche Person mit der Tat in Verbindung. Die Person wurde als dunkel gekleidet, mit Kapuze und einer schwarzen Tasche beschrieben. Ob ein unmittelbarer Zusammenhang mit der Tat besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Dezernat für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen wurden.

Personen, die in der Tatnacht oder in den Tagen zuvor im Bereich des Zigarettenautomaten in der Halleschen Straße Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter folgender Telefonnummer entgegengenommen: 0621 174 - 4444.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell