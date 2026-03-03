PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 5 - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet war es am Montagnachmittag auf der Autobahn 5 vor der Ausfahrt Hemsbach in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6227229). Ein 51-jähriger Audi-Fahrer erkannte das Ende eines Staus zu spät und kollidierte nahezu ungebremst mit einem am Stauende stehenden Seat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat sowie der Audi auf zwei davorstehende Autos geschoben. Trotz einer sofort eingeleiteten Reanimation durch Ersthelfer verstarb der 50-jährige Seat-Fahrer noch an der Unfallstelle an der Schwere der Verletzungen. Während der Unfallaufnahme musste die A5 in Richtung Frankfurt bis 17:10 Uhr voll gesperrt werden. Für die weiteren Ermittlungen wurde auch ein Sachverständiger eingebunden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach aktuellen Schätzungen auf etwa 60.000 Euro.

