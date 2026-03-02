PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Frau von Unbekanntem mit Pfefferspray besprüht - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde eine 25-Jährige im Mannheimer Stadtteil Jungbusch von einer unbekannten Person mit Pfefferspray besprüht.

Bisherigen Ermittlungen zufolge gerieten der Unbekannte und die Frau in der Zeit zwischen 05:20 Uhr und 06:00 Uhr in der Hafenstraße aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit. Im weiteren Verlauf sprühte der Tatverdächtige der 25-Jährigen Reizstoff ins Gesicht. Er war zu dem Zeitpunkt mit einem unbekannten Fahrzeug und mindestens drei weiteren Personen auf dem Gelände einer Tankstelle unterwegs, als er sie angriff. Anschließend verließen die Personen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Die alkoholisierte Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die tatverdächtige Person konnte wie folgt beschrieben werden:

   - männlich,
   - circa 30 Jahre alt,
   - dunkle Haare,
   - dunkle Augenfarbe,
   - südosteuropäisches Erscheinungsbild.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen übernommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

