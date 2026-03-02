PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 5 - PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit sind Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst auf der Autobahn 5 vor der Ausfahrt Hemsbach in Fahrtrichtung Frankfurt eingesetzt. Dort ist es zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Angaben über verletzte Personen oder das genaue Schadensausmaß können bislang noch nicht gemacht werden. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen derzeit ebenfalls noch nicht vor. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt ist derzeit gesperrt. Es kommt aktuell bereits zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

