Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 5 - PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit sind Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst auf der Autobahn 5 vor der Ausfahrt Hemsbach in Fahrtrichtung Frankfurt eingesetzt. Dort ist es zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Angaben über verletzte Personen oder das genaue Schadensausmaß können bislang noch nicht gemacht werden. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen derzeit ebenfalls noch nicht vor. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt ist derzeit gesperrt. Es kommt aktuell bereits zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

