Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Gartenstraße im Weinheimer Stadtteil Sulzbach.

Im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr betrat die Täterschaft die Wohnung und suchte in den Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde bei dem Einbruch Bargeld in Höhe von etwa 150 Euro entwendet.

Anschließend verließ die unbekannte Täterschaft das Wohngebäude in unbekannte Richtung.

Das Fachdezernat für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Die Polizei rät generell zum Thema Einbruch:

- Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses immer alle Türen ab und schließen Sie alle Fenster. - Installieren Sie eine zeitgesteuerte Beleuchtung einzelner Räume und Lichtquellen im Außenbereich. - Sorgen Sie dafür, dass die Rollläden bei Dunkelheit unten sind. - Geben Sie keine Hinweise auf Abwesenheit wie z.B. Zettel für Paketboten, in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. - Fenster und Türen sollten gegen Einbruch gesichert sein. - Gute Alarm- und Videotechnik sind weitere Bausteine des Einbruchschutzes. - Lassen Sie das Haus oder die Wohnung durch die Polizei auf Sicherheit überprüfen.

Dazu können Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit dem Team der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim vereinbaren.

- Beratungsstelle Mannheim: 0621 174-1212, E-Mail: mannheim.pp.praevention.kbst@polizei.bwl.de - Beratungsstelle Heidelberg: 06221 1857-125, E-Mail: beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de

Weitere Tipps und Information finden Sie unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell