Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/BAB6/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall am Stauende

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmittag gegen 13:20 Uhr kam es auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 25-jährige Ford-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die Ford-Fahrerin musste ihr Fahrzeug aufgrund eines Staus abbremsen, was der dahinter fahrende 61-jährige VW-Fahrer zu spät erkannte und in das Heck des Fords fuhr. Durch den Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. In ein Krankenhaus musste die 25-Jährige glücklicherweise nicht. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Beide Autos wurden abgeschleppt.

