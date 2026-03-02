PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/BAB6/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall am Stauende

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmittag gegen 13:20 Uhr kam es auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 25-jährige Ford-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die Ford-Fahrerin musste ihr Fahrzeug aufgrund eines Staus abbremsen, was der dahinter fahrende 61-jährige VW-Fahrer zu spät erkannte und in das Heck des Fords fuhr. Durch den Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. In ein Krankenhaus musste die 25-Jährige glücklicherweise nicht. Während der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 13:47

    POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall mit drei Verletzten

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Samstagmorgen kam es auf der L536 zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Eine 32-Jährige hielt um kurz nach 11 Uhr verkehrsbedingt mit ihrem Opel auf der L536 auf Höhe der Autobahnabfahrt der BAB5. Ein 84-Jähriger übersah das vor ihm haltende Auto und fuhr nahezu ungebremst mit seinem BMW auf das Heck des Opels. ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:45

    POL-MA: Mannheim/BAB656: 25.000 Euro Schaden bei Unfall auf Autobahn

    Mannheim (ots) - Am Freitagabend gegen 19 Uhr kam ein 24-jähriger Citroen-Fahrer auf der A656 von der Fahrbahn ab und verursachte einen Sachschaden von mehr als 25.000 Euro. Der Mann wollte von der A6 kommend auf die A656 in Richtung Mannheim auffahren, als er die Kontrolle über das Auto verlor und mit der Leitplanke kollidierte. Hierbei verletzte er sich leicht, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren