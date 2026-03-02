PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Polizeistreife wollte in der Nacht von Samstag auf Sonntag um kurz nach 22:40 Uhr den Fahrer eines Suzuki Swift kontrollieren, der auf der Autobahn A5 aus Richtung Darmstadt nach Weinheim unterwegs war. Doch der Fahrer befolgte die polizeilichen Anhaltesignale nicht. Vielmehr beschleunigte er sein Auto und verließ an der Anschlussstelle Hirschberg/Heddesheim die Autobahn. Im weiteren Verlauf seiner Flucht vor der Polizei überschritt der Mann die zulässige Höchstgeschwindigkeit stellenweise um bis zu 70 km/h Seine Fahrt führte über die L541 in Richtung Hirschberg, einen Feldweg, die B3, die Breitgasse, die L596 und schließlich in die Odenwaldstraße in der Gemeinde Heiligkreuz. Dort verlor die Streife das Fahrzeug aus dem Sichtfeld. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrer mutmaßlich um einen 18-Jährigen handelte. Gegen ihn wird unter anderem wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens ermittelt. Unklar ist bislang, ob der Suzuki-Fahrer andere Verkehrsteilnehmer gefährdete oder schädigte. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/ 1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

