Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmittag ereignete sich auf der K 4178 zwischen Meckesheim und Mönchzell ein Unfall, bei dem ein Auto und zwei Motorräder beteiligt waren.

Gegen 13:30 Uhr war eine 47-jährige Motorradfahrerin mit ihrer Maschine der Marke Ninja auf der Kreisstraße in Richtung Mönchzell unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge übersah sie, dass ein vor ihr fahrender Motorradfahrer im Alter von 46 Jahren sein Motorrad verkehrsbedingt bremste. In der Folge prallte die Motorradfahrerin mit der Maschine des 46-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls stießen beide Motorräder gegen das Heck eines davor befindlichen VW.

Die Motorradfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der medizinischen Betreuung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer sowie der 32-jährige Autofahrer blieben unverletzt.

Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 22.000 Euro. Die Maschine der 47-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Das Kraftrad der Marke Super Duke des 46-Jährigen und auch der VW wurden beschädigt, blieben jedoch fahrbereit.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste nach der Unfallaufnahme die Fahrbahn gereinigt werden. Hierfür wurde eine Spezialfirma beauftragt. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahme, der Unfallaufnahme sowie der Aufräum- und Reinigungsarbeiten war die Kreisstraße im Bereich der Unfallstelle teilweise gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell