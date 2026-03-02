Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag um 17:30 Uhr und Samstagmorgen um 0:30 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Gertrud-Bäumer-Straße im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt.

Mit Hilfe eines Hebelwerkzeugs öffneten die Unbekannten zunächst die hölzerne Gartentür und gelangten auf diese Weise auf die an das Gebäude angrenzende Terrasse. Die Terrassentür wurde ebenfalls aufgehebelt, um in das Innere des Gebäudes einzudringen.

Die Täterschaft durchsuchte Schränke und Schubladen in den Wohn- und Kellerräumen des Hauses. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete sie dabei Bargeld in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Das Fachdezernat für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Die Polizei rät generell zum Thema Einbruch:

- Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses immer alle Türen ab und schließen Sie alle Fenster. - Installieren Sie eine zeitgesteuerte Beleuchtung einzelner Räume und Lichtquellen im Außenbereich. - Sorgen Sie dafür, dass die Rollläden bei Dunkelheit unten sind. - Geben Sie keine Hinweise auf Abwesenheit wie z.B. Zettel für Paketboten, in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. - Fenster und Türen sollten gegen Einbruch gesichert sein. - Gute Alarm- und Videotechnik sind weitere Bausteine des Einbruchschutzes. - Lassen Sie das Haus oder die Wohnung durch die Polizei auf Sicherheit überprüfen.

Dazu können Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit dem Team der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim vereinbaren.

- Beratungsstelle Mannheim: 0621 174-1212, E-Mail: mannheim.pp.praevention.kbst@polizei.bwl.de - Beratungsstelle Heidelberg: 06221 1857-125, E-Mail: beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de

Weitere Tipps und Information finden Sie unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell