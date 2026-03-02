POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 38/Westtangende - PM Nr. 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Derzeit sind Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst auf der B 38/Westtangende zwischen Kreuzung Viernheimer Straße und Abzweigung Weinheim-Sulzbach eingesetzt. Dort ist es zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Die Anzahl von Verletzten ist bislang noch nicht bekannt. Die B 38 ist dort derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten den Bereich großräumig zu umfahren. Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor.
