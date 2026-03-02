Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; PM 2

Leimen (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6226296), ereignete sich am Sonntagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, auf der L 600 zwischen Gaiberg und Lingental ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer wurde hierbei tödlich verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer mit einer Yamaha R1 die L 600 von Gaiberg kommend in Fahrtrichtung Lingental. In einer Rechtskurve geriet der Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache zur Fahrbahnmitte und touchierte zunächst einen entgegenkommenden Renault Twingo. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte frontal mit einem hinter dem Renault fahrenden Mercedes CLA.

Der 58-Jährige Motorradfahrer erlitt bei der Kollision tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 77-jährige Fahrer des Renault sowie der 30-jährige Fahrer des Mercedes und weitere Insassen blieben körperlich unverletzt, standen jedoch unter dem Eindruck des Geschehens unter Schock.

An der Yamaha R1 entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Sachschaden am Renault Twingo beläuft sich auf etwa 6.500 Euro. Am Mercedes CLA entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Die L 600 musste zwischen Gaiberg und dem Abzweig nach Emmertsgrund für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Fahrbahnreinigung bis circa 21:45 Uhr voll gesperrt werden.

Die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen werden vom Verkehrsdienst Heidelberg geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell