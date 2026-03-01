Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad; PM 1

Leimen (ots)

Derzeit sind Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst auf der L 600, im Bereich Lingental, eingesetzt. Nach ersten Erkenntnissen soll dort ein Motorradfahrer frontal mit einem Pkw kollidiert und schwer verletzt sein. Weitere Informationen liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

