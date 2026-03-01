Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Plein (ots)

Am 28.02.2026 gegen 16:10 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Ulmen mit seinem Personenkraftwagen die Kreisstraße 21 von Plein kommend in Richtung Wittlich.

Hier begegnete ihm ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem silbernen Fahrzeug, welcher aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot auf die Gegenfahrbahn geriet.

Der 22-Jährige musste ausweichen, um eine Kollision zu verhindern und geriet seinerseits ins Schleudern, so dass er mit der Schutzplanke kollidierte.

Am Fahrzeug des Geschädigten entstand Sachschaden, ebenso an der Schutzplanke.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell