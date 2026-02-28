Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand von Abfallsäcken im Bereich eines Mülleimers

Wittlich (ots)

Am 27.02.2026 gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Brand von Abfallsäcken im Bereich eines Mülleimers auf in der Straße "Zur Schweiz" in Wittlich.

Durch Zeugen war der Brand schnell unter Einsatz eines Feuerlöschers unter Kontrolle gebracht worden.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Es entstand leichter Schaden an einer Hausfassade.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell