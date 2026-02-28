PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand von Abfallsäcken im Bereich eines Mülleimers

Wittlich (ots)

Am 27.02.2026 gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Brand von Abfallsäcken im Bereich eines Mülleimers auf in der Straße "Zur Schweiz" in Wittlich.

Durch Zeugen war der Brand schnell unter Einsatz eines Feuerlöschers unter Kontrolle gebracht worden.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Es entstand leichter Schaden an einer Hausfassade.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 28.02.2026 – 09:53

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall, Abkommen von der Fahrbahn

    Dreis (ots) - Am 27.02.2026 gegen 14:20 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Trier-Land die Landstraße 141 von Dreis kommend in Richtung Wittlich. Hier kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stillstand. Sie wurde glücklicherweise nicht verletzt, das Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 09:52

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Hetzerath (ots) - Am 27.02.2026 gegen 15:26 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz eines Firmengeländes in der Marie-Curie-Allee in Hetzerath. Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug und beschädigte dieses im Bereich der linken Türe. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 09:51

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Plein (ots) - Wie der Polizeiinspektion Wittlich jetzt erst gemeldet wurde, ereignete sich bereits im Zeitraum 18.11.2025 bis 02.12.2025 ein massiver Verkehrsunfall im Bereich der Kreisstraße 21 zwischen Plein und Wittlich. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer war hier aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Schutzplanken massiv beschädigt. Es war ein Schaden im unteren vierstelligen ...

    mehr
