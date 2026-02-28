Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall, Abkommen von der Fahrbahn

Dreis (ots)

Am 27.02.2026 gegen 14:20 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der VG Trier-Land die Landstraße 141 von Dreis kommend in Richtung Wittlich.

Hier kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stillstand.

Sie wurde glücklicherweise nicht verletzt, das Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell