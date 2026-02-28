Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wittlich (ots)

Am 27.02.2026 gegen 08:50 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Zossenstraße in Wittlich.

Hier kollidierte er im Bereich eines Parkplatzes mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug.

Im Anschluss stellte er sein Fahrzeug im Bereich der Zossenstraße ab. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde eine Alkoholisierung von mehr als 2,4 Promille bei dem Fahrzeugführer festgestellt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell