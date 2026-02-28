PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots)

Am 27.02.2026 gegen 00:42 Uhr befuhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen aus dem Wittlicher Stadtgebiet den Bergweiler Weg in Wittlich.

Hier wurde er durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle wurde eine Alkoholisierung von mehr als 1,1 Promille bei dem Mann festgestellt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

