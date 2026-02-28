PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsversuch

Graach an der Mosel (ots)

Der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues wurde am 25.02.2026 ein Einbruchsversuch in Graach gemeldet. Dort wurde, mutmaßlich zwischen dem 26.02.2026 und 24.02.2026, versucht, in ein Anwesen in der Hauptstraße einzubrechen. Dies misslang. Zeugen, die in dem angesprochenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sogar Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der 06531-95270 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
06531-95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 22:32

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

    Daun (ots) - Am Donnerstag, den 26.02.2026 gegen 17:45 Uhr befuhren Beamte der Polizeiinspektion Daun im Rahmen der Streife die Leopoldstraße in Daun. Hierbei bemerkten sie, dass eine Fahrzeugführerin versuchte in eine Parklücke einzuparken und mit einem abgestellten PKW zusammenstieß. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Hinweise auf eine Alkoholisierung der 33-jährigen Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 22:30

    POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrollen

    Daun (ots) - Am Donnerstag, den 26.02.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Daun im Zeitraum von 14:45-15:45 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle im Stadtgebiet Daun durch. Insgesamt wurden fünf Fahrzeugführer verwarnt und gegen einen Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/96260 Fax: 06592/962650 ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 22:30

    POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

    Kelberg (ots) - Am Donnerstag, den 26.02.2026 gegen 16:00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Daun in der Ortslage Kelberg eine Fahrzeugkontrolle durch. Bei einem 53-jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeine Kelberg konnten Hinweise auf eine Alkoholisierung festgestellt werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren