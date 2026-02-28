Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsversuch

Graach an der Mosel (ots)

Der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues wurde am 25.02.2026 ein Einbruchsversuch in Graach gemeldet. Dort wurde, mutmaßlich zwischen dem 26.02.2026 und 24.02.2026, versucht, in ein Anwesen in der Hauptstraße einzubrechen. Dies misslang. Zeugen, die in dem angesprochenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sogar Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der 06531-95270 in Verbindung zu setzen.

