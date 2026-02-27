PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrollen

Daun (ots)

Am Donnerstag, den 26.02.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Daun im Zeitraum von 14:45-15:45 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle im Stadtgebiet Daun durch.

Insgesamt wurden fünf Fahrzeugführer verwarnt und gegen einen Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/96260
Fax: 06592/962650
pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

