POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr
Kelberg (ots)
Am Donnerstag, den 26.02.2026 gegen 16:00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Daun in der Ortslage Kelberg eine Fahrzeugkontrolle durch.
Bei einem 53-jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeine Kelberg konnten Hinweise auf eine Alkoholisierung festgestellt werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
