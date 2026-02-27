Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Kelberg (ots)

Am Donnerstag, den 26.02.2026 gegen 16:00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Daun in der Ortslage Kelberg eine Fahrzeugkontrolle durch.

Bei einem 53-jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeine Kelberg konnten Hinweise auf eine Alkoholisierung festgestellt werden. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

