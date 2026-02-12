Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 12.02.2026

Schlier (Landkreis Ravensburg) (ots)

Nach Schockanruf: Polizei nimmt 39-Jährigen fest

Nach einem Schockanruf in einer Teilgemeinde von Schlier haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Dienstagnachmittag einen 39 Jahre alten Tatverdächtigen auf frischer Tat festgenommen. Eine 69-Jährige wurde am Dienstag telefonisch von Betrügern kontaktiert und schenkte den Ausführungen der Täter zunächst Glauben. Sie spielten der Frau mit der bekannten Masche vor, dass ein naher Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine sechsstellige Kaution fällig sei. Als ein Verwandter davon Wind bekam, dass die 69-Jährige ihre Wertgegenstände zusammensuchte, verständigte dieser die Polizei. Bei einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung im Nahbereich der Anschrift der 69-Jährigen stellten Einsatzkräfte einen verdächtigen Pkw mit dem 39-Jährigen fest. Bei einer Personenkontrolle beschlagnahmten die Beamten in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg schließlich Beweismittel, die den dringenden Verdacht auf eine Beteiligung des 39-Jährigen an der versuchten Tat erhärteten. Der polnische Staatsangehörige wurde schließlich am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erließ und in Vollzug setzte. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen, diese sind noch nicht abgeschlossen. Der 69-Jährigen entstand durch das rasche Handeln kein finanzieller Schaden.

Im gesamten Landkreis Ravensburg wurden der Polizei am Dienstag eine Vielzahl von weiteren Schockanrufen gemeldet. Ein Großteil der Angerufenen erkannte in diesen Fällen die Masche jedoch sofort und legte auf. Tipps und Informationen zu den bekannten Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de .

