POL-PDWIL: Zahlreiche Fahrzeugaufbrüche in Tettscheid und Brockscheid

Brockscheid und Tettscheid (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 25.02.2026, auf Donnerstag, 26.02.2026, kam es in Tettscheid und Brockscheid zu einer Serie von Fahrzeugaufbrüchen. Nach derzeitigem Stand wurden insgesamt 15 Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter angegangen. In mehreren Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Fahrzeugen, indem sie diese aufhebelten. In anderen Fällen waren die Fahrzeuge offenbar unverschlossen, sodass ein Eindringen ohne erkennbare Beschädigungen möglich war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in sieben Fällen unter anderem Bargeld aus den Fahrzeugen entwendet. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Ortslagen wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden. Zudem wird darauf hingewiesen, Fahrzeuge grundsätzlich abzuschließen und keine Wertgegenstände im Fahrzeuginneren zurückzulassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592 - 96260
pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 27.02.2026 – 07:47

    POL-PDWIL: Pressesofortmeldung: Wohnhausbrand in Fischbach-Oberraden

    Fischbach-Oberraden (ots) - Derzeit sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz bei einem Wohnhausbrand in Fischbach-Oberraden. Die Löscharbeiten dauern noch an, bisher kann gesichert gesagt werden, dass eine Person verstorben ist und eine weitere Person schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Da die Erstmaßnahmen noch andauern, wird darum gebeten ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 04:03

    POL-PDWIL: Beschädigung eines Stromverteilerkastens - Zeugenaufruf

    Waxweiler (ots) - Am Donnerstag, den 26.02.2026 gegen 23:00 Uhr wurde ein Stromverteilerkasten in der Luxemburger Straße in Waxweiler mutwillig beschädigt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei tatverdächtige Personen festgestellt werden. Bei Reparaturarbeiten in der Nacht war kurzzeitig die Stromversorgung in der Teilen der Ortschaft unterbrochen. Die ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 14:42

    POL-PDWIL: Diebstahl von Wahlplakaten

    Lieser/Maring-Noviand (ots) - Vom 23.02.-25.02.2026 kam es in der Hochstraße in Lieser sowie vom 24.02.-25.02.2026 Am Seringer Platz in Maring-Noviand zum Diebstahl von Wahlplakaten, die an Laternen befestigt waren. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Bernkastel-Kues unter Tel.: 06531/95270. Rückfragen bitte an: Polizei Bernkastel-Kues Im Viertheil 22 54470 Bernkastel-Kues 06531/95270 ...

    mehr
