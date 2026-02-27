Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zahlreiche Fahrzeugaufbrüche in Tettscheid und Brockscheid



In der Nacht von Mittwoch, 25.02.2026, auf Donnerstag, 26.02.2026, kam es in Tettscheid und Brockscheid zu einer Serie von Fahrzeugaufbrüchen. Nach derzeitigem Stand wurden insgesamt 15 Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter angegangen. In mehreren Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Fahrzeugen, indem sie diese aufhebelten. In anderen Fällen waren die Fahrzeuge offenbar unverschlossen, sodass ein Eindringen ohne erkennbare Beschädigungen möglich war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde in sieben Fällen unter anderem Bargeld aus den Fahrzeugen entwendet. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Ortslagen wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden. Zudem wird darauf hingewiesen, Fahrzeuge grundsätzlich abzuschließen und keine Wertgegenstände im Fahrzeuginneren zurückzulassen.

