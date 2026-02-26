PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Wahlplakaten

Lieser/Maring-Noviand (ots)

Vom 23.02.-25.02.2026 kam es in der Hochstraße in Lieser sowie vom 24.02.-25.02.2026 Am Seringer Platz in Maring-Noviand zum Diebstahl von Wahlplakaten, die an Laternen befestigt waren. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Bernkastel-Kues unter Tel.: 06531/95270.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
06531/95270
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

