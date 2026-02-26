Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Tageswohnungseinbruch

Rivenich (ots)

Am 25.02.2026 zwischen 14:30 Uhr und 16:30 Uhr nutzten bisher unbekannte Täter die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer aus und versuchten durch Aufhebeln der Hauseingangstüre, sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Moselstraße in Rivenich zu verschaffen.

Der Versuch scheiterte und die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Der Tatort wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und entsprechende Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

