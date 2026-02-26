PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 25.02.2025 gegen 05:50 Uhr befuhr eine 38-jährge Fahrradfahrerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Gerberstraße in Wittlich.

Hier kam sie aufgrund eines eigenen Fahrfehlers, als sie versuchte von der Fahrbahn auf den Gehweg aufzufahren, zu Fall.

Glücklicherweise wurde sie nur leicht verletzt, dennoch wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Am Fahrrad entstanden keine messbaren Schäden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

