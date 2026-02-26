Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 25.02.2025 gegen 05:50 Uhr befuhr eine 38-jährge Fahrradfahrerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Gerberstraße in Wittlich.

Hier kam sie aufgrund eines eigenen Fahrfehlers, als sie versuchte von der Fahrbahn auf den Gehweg aufzufahren, zu Fall.

Glücklicherweise wurde sie nur leicht verletzt, dennoch wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Am Fahrrad entstanden keine messbaren Schäden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell