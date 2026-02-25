PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: drei erloschene Betriebserlaubnisse, Weiterfahrten untersagt

Wittlich (ots)

Am 24.02.2026 gegen 18:30 Uhr meldete sich eine Anwohnerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet und teilte der Polizeiinspektion Wittlich mit, dass offenbar mehrere Fahrzeuge im Bereich der Röntgenstraße in Wittlich unterwegs seien und scheinbar absichtlich Lärm verursachen würden.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden im dortigen Bereich drei Fahrzeugführer im Alter von 16 bis 18 Jahre aus dem Wittlicher Stadtgebiet angetroffen, welche mit ihren Leichtkrafträdern dort auf- und abfuhren.

Im Rahmen der sich ergebenden Kontrolle wurden an den Fahrzeugen derart massive technische Veränderungen festgestellt, dass die Betriebserlaubnisse der Fahrzeuge allesamt erloschen waren.

Die Weiterfahrt wurde den Fahrzeugführern untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und entsprechende Mitteilungen an die Zulassungsstelle erfolgten.

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

