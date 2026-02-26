Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: gemeldeter Kaminbrand

Wallscheid (ots)

Am 25.02.2026 gegen 12:20 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Feldstraße in Wallscheid zu einem gemeldeten Kaminbrand.

Im Rahmen der Überprüfungen durch Feuerwehr, Schornsteinfeger und die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde festgestellt, dass entstandener Glanzruß im Schornstein angefangen hatte zu schmoren, wodurch lediglich eine starke Rauchentwicklung entstand.

Letztlich war es zu keinem Brandgeschehen und keinem Schaden gekommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell