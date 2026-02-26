POL-PDWIL: gemeldeter Kaminbrand
Wallscheid (ots)
Am 25.02.2026 gegen 12:20 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Feldstraße in Wallscheid zu einem gemeldeten Kaminbrand.
Im Rahmen der Überprüfungen durch Feuerwehr, Schornsteinfeger und die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde festgestellt, dass entstandener Glanzruß im Schornstein angefangen hatte zu schmoren, wodurch lediglich eine starke Rauchentwicklung entstand.
Letztlich war es zu keinem Brandgeschehen und keinem Schaden gekommen.
Rückfragen bitte an:
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell