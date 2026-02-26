PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Wittlich (ots)

Am 25.02.2026 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich erneut verstärkte Verkehrskontrollen durch.

In der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:15 Uhr wurde eine stationäre Verkehrskontrollstelle im Bereich der Römerstraße in Wittlich eingerichtet.

Hier wurden 48 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer kontrolliert. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen technischer Veränderungen am Fahrzeug, einhergehend mit dem Erlöschen der Betriebserlaubnis wurde eingeleitet, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Nutzens des Mobiltelefons während der Fahrt wurde eingeleitet und mehrere Verwarnungen unter anderem wegen des Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes wurden ausgesprochen. Zudem wurden mehrere verkehrserzieherische Gespräche geführt. Die Kontrolltätigkeit wurde durch die angetroffenen Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer positiv aufgenommen.

Gegen 18:30 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 65-jährigen Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser mit seinem Kleinkraftrad in der Kasernenstraße in Wittlich unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


  • 26.02.2026 – 06:55

    POL-PDWIL: gemeldeter Kaminbrand

    Wallscheid (ots) - Am 25.02.2026 gegen 12:20 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Feldstraße in Wallscheid zu einem gemeldeten Kaminbrand. Im Rahmen der Überprüfungen durch Feuerwehr, Schornsteinfeger und die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde festgestellt, dass entstandener Glanzruß im Schornstein angefangen hatte zu schmoren, wodurch lediglich eine starke Rauchentwicklung entstand. Letztlich war es zu keinem Brandgeschehen und keinem ...

  • 26.02.2026 – 06:54

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Wittlich (ots) - Am 25.02.2025 gegen 05:50 Uhr befuhr eine 38-jährge Fahrradfahrerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Gerberstraße in Wittlich. Hier kam sie aufgrund eines eigenen Fahrfehlers, als sie versuchte von der Fahrbahn auf den Gehweg aufzufahren, zu Fall. Glücklicherweise wurde sie nur leicht verletzt, dennoch wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstanden keine messbaren Schäden. ...

  • 25.02.2026 – 06:33

    POL-PDWIL: drei erloschene Betriebserlaubnisse, Weiterfahrten untersagt

    Wittlich (ots) - Am 24.02.2026 gegen 18:30 Uhr meldete sich eine Anwohnerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet und teilte der Polizeiinspektion Wittlich mit, dass offenbar mehrere Fahrzeuge im Bereich der Röntgenstraße in Wittlich unterwegs seien und scheinbar absichtlich Lärm verursachen würden. Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurden im ...

