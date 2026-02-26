Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mülltonnenbrand

Wittlich (ots)

Am 26.02.2026 gegen 04:31 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen im Bereich der Werkstraße in Wittlich alarmiert.

Hier standen mehrere große Mülltonnen in Vollbrand. Durch die Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich wurde festgestellt, dass vermutlich nicht ganz erloschene Aschereste in den Mülltonnen entsorgt wurden, welche letztlich zum Brand führten.

Durch den Brand der Mülltonnen, welche in unmittelbarer Nähe eines gewerblichen Gebäudes standen, entstand ein Schaden im geschätzten niedrigen vierstelligen Bereich.

Zu einem Personenschaden war es nicht gekommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell