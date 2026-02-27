Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht im Fuhrweg in Prüm

Prüm (ots)

Am 27.02.2026, gegen 13:45 Uhr, wurde im Fuhrweg in 54595 Prüm an einem dort geparkten Pkw ein Unfallschaden festgestellt. Dieser Schaden wurde durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer verursacht. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 26.02.2026, 22:20 Uhr, und dem 27.02.2026, 13:45 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell