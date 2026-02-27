PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht im Fuhrweg in Prüm

Prüm (ots)

Am 27.02.2026, gegen 13:45 Uhr, wurde im Fuhrweg in 54595 Prüm an einem dort geparkten Pkw ein Unfallschaden festgestellt. Dieser Schaden wurde durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer verursacht. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 26.02.2026, 22:20 Uhr, und dem 27.02.2026, 13:45 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551 9420
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 13:03

    POL-PDWIL: Trickbetrügerin mit Modus Oerandi Pflegedienst

    Reidenhausen (ots) - Am 25.02.2026 wird bei einer Senioren in Reidenhausen eine angebliche Mitarbeiterin einer Sozialstation vorstellig. Die Frau gibt an, sich auf ein Inserat der Seniorin im Wochenspiegel wegen einer Haushaltshilfe bei ihr gemeldet zu haben. Sie wolle diese Tätigkeit nebenberuflich übernehmen, hauptberuflich sei sie bei einem Pflegedienst im Nachbarort Blankenrath tätig. Tatsächlich hatte die ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:32

    POL-PDWIL: Zahlreiche Fahrzeugaufbrüche in Tettscheid und Brockscheid

    Brockscheid und Tettscheid (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 25.02.2026, auf Donnerstag, 26.02.2026, kam es in Tettscheid und Brockscheid zu einer Serie von Fahrzeugaufbrüchen. Nach derzeitigem Stand wurden insgesamt 15 Fahrzeuge durch bislang unbekannte Täter angegangen. In mehreren Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Fahrzeugen, indem sie ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 07:47

    POL-PDWIL: Pressesofortmeldung: Wohnhausbrand in Fischbach-Oberraden

    Fischbach-Oberraden (ots) - Derzeit sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz bei einem Wohnhausbrand in Fischbach-Oberraden. Die Löscharbeiten dauern noch an, bisher kann gesichert gesagt werden, dass eine Person verstorben ist und eine weitere Person schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Da die Erstmaßnahmen noch andauern, wird darum gebeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren