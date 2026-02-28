Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Naurath (ots)

Am 26.02.2026 gegen 06:10 Uhr befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Kreisstraße 39 aus Hetzerath kommend in Richtung Naurath.

Hier kam ihm ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Sprinter entgegen, welcher gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und im Begegnungsverkehr mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs kollidierte.

Sein Fahrzeug wurde beschädigt.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell