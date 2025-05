Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Grillautomat aufgebrochen, Bargeld gestohlen

Lienen (ots)

In der Nacht von Sonntag (11.05.) auf Montag (12.05.) haben Unbekannte die Geldkassette eines Grillautomaten in Kattenvenne an der Lienener Straße aufgebrochen.

Die Tat ist nach ersten Erkenntnissen gegen 00.30 Uhr begangen worden. Es wurde versucht, den Automaten an mehreren Stellen aufzuhebeln. An einer ist es gelungen und so sind die Täter an die Geldkassette gelangt. Hieraus ist ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen worden.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise oder Angaben dazu machen kann, wird gebeten die Polizei Lengerich unter 05481/9337-4515 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell