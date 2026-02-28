Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Plein (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich jetzt erst gemeldet wurde, ereignete sich bereits im Zeitraum 18.11.2025 bis 02.12.2025 ein massiver Verkehrsunfall im Bereich der Kreisstraße 21 zwischen Plein und Wittlich.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer war hier aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Schutzplanken massiv beschädigt.

Es war ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell