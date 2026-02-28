PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Plein (ots)

Wie der Polizeiinspektion Wittlich jetzt erst gemeldet wurde, ereignete sich bereits im Zeitraum 18.11.2025 bis 02.12.2025 ein massiver Verkehrsunfall im Bereich der Kreisstraße 21 zwischen Plein und Wittlich.

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer war hier aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Schutzplanken massiv beschädigt.

Es war ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

  • 28.02.2026 – 09:50

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Wittlich (ots) - Am 27.02.2026 gegen 08:50 Uhr befuhr ein 40-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Zossenstraße in Wittlich. Hier kollidierte er im Bereich eines Parkplatzes mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug. Im Anschluss stellte er sein Fahrzeug im Bereich der Zossenstraße ab. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durch die Beamtinnen und Beamten ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 09:49

    POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

    Wittlich (ots) - Am 27.02.2026 gegen 00:42 Uhr befuhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen aus dem Wittlicher Stadtgebiet den Bergweiler Weg in Wittlich. Hier wurde er durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde eine Alkoholisierung von mehr als 1,1 Promille bei dem Mann festgestellt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, die ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 09:48

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Naurath (ots) - Am 26.02.2026 gegen 06:10 Uhr befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Kreisstraße 39 aus Hetzerath kommend in Richtung Naurath. Hier kam ihm ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Sprinter entgegen, welcher gegen das Rechtsfahrgebot verstieß und im Begegnungsverkehr mit dem Außenspiegel seines Fahrzeugs kollidierte. Sein Fahrzeug wurde beschädigt. ...

    mehr
