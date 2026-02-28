Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Hetzerath (ots)

Am 27.02.2026 gegen 15:26 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz eines Firmengeländes in der Marie-Curie-Allee in Hetzerath.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Fahrzeug und beschädigte dieses im Bereich der linken Türe.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber der Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell