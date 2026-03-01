Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einsätze der Polizei Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues (ots)

Am Freitag, 27.02.2026, gg. 20:30 Uhr, kam ein PKW auf der K93 zwischen Monzelfeld und dem Ortsteil Annenberg, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug, welches mit fünf Insassen im Alter zwischen 22 und 27 Jahren besetzt war, mit einem Baum in dem dortigen Waldgebiet. Drei der Fahrzeuginsassen, so auch die 22-jährige Fahrerin, wurden hierbei verletzt und mussten durch drei Rettungsfahrzeuge des DRK sowie des Malteser Hilfsdienstes vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Nach ersten Erkenntnissen dürften die Verletzungen nicht schwerwiegend gewesen sein. An dem VW Kombi entstand hingegen wirtschaftlicher Totalschaden.

Ebenfalls am Freitagnachmittag/ -abend geriet ein bisher unbekanntes Fahrzeug im Bereich des Bernkasteler "Gestades", Höhe Hausnummer 1, stadteinwärts von Graach kommend, gegen das dort befindliche massive Geländer, welches den Gehweg am Gestade vom Moselparkplatz absichert. Hierbei wurde ein Teilstück des Geländers massiv verschoben. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich bei dem Verursacher um einen LKW oder Transporter gehandelt haben. Der Unfallzeitpunkt dürfte zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr liegen. Hinweise auf den noch unbekannten Verursacher der Fahrerflucht nimmt die Polizei Bernkastel-Kues entgegen.

Am Samstagmittag meldete ein aufmerksamer Spaziergänger eine illegale Müllablagerung auf dem "Zeltinger Berg", unweit der B50neu. Bei dem Unrat handelte es sich um Altreifen, Felgen und Haushaltsmüll. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten hierbei Hinweise gewonnen werden, welche schlussendlich zur Ermittlung des Verursachers führten. Dieser muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen und wurde verpflichtet, den Unrat ordnungsgemäß zu entsorgen.

Gegen Samstagnachmittag gab es noch einen tierischen Einsatz für die Beamten: Ein Spaziergänger meldete, dass ihm zwischen Noviand und der Mülheimer Brücke in einem Waldstück zwei zutrauliche Schafe hinterherliefen. Diese waren aus ihrer Weide im Bereich Maring-Noviand ausgebüxt, folgten dem Spaziergänger bis zur genannten Brücke und ließen sich nicht verscheuchen. Schlussendlich wusste sich der Mann nicht mehr zu helfen und verständigte die Polizei, da die beiden Rasseschafe drohten, im Bereich des Brückenkopfes Lieser auf die Fahrbahn zu laufen. Durch die eintreffenden Beamten konnte eines der Tiere gesichert werden, bis der zwischenzeitlich ermittelte Tierhalter sich um die Schafe kümmern konnte.

Gg. 19:30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Fahrzeugbrand in der Ortslage Zeltingen gemeldet. Der Brand konnte durch Kräfte der Feuerwehr abgelöscht werden. Ursache dürfte vermutlich ein technischer Defekt gewesen sein. Die Polizei Bernkastel hat Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Am Pkw und einem daneben befindlichen Gebäude entstand Sachschaden.

