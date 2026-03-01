Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Angebranntes Essen verursacht Polizei- und Feuerwehreinsatz - keine Verletzten

Heidelberg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr meldete eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Freiburger Straße in Heidelberg-Rohrbach einen vermeintlichen Brand im Haus. Sie konnte einen piepsenden Rauchmelder sowie Brandgeruch im Haus wahrnehmen.

Nach Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd bestätigten diese den gemeldeten Sachverhalt und sorgten dafür, dass alle Personen das Gebäude verließen.

Der Löschzug der Berufsfeuerwehr Heidelberg öffnete die Türe der betroffenen Wohnung und konnte angebranntes Essen in der Küche feststellen, das auf dem Herd vergessen wurde. Der Topf wurde vom Herd genommen und die betroffene Wohnung gelüftet. Zu einem ursprünglich angenommenen Brand kam es demnach glücklicherweise nicht.

Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt und es kam zu keinem Sachschaden. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Sachverhaltsaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd.

